Депутат Госдумы предложил ввести права на электросамокаты

Народный избранник сравнил текущую ситуацию с электросамокатами с тем, что было ранее со скутерами. Он напомнил, что 15 назад ими тоже можно было пользоваться без шлема, без прав. Затем все поняли, что это представляет опасность для людей, после чего приравняли скутеры к транспортным средствам. После получения прав россияне стали ездить по правилам и «сразу прекратились эти вопросы».