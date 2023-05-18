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Депутат Госдумы предложил ввести права на электросамокаты

В России необходимо ввести процедуру получения прав на использование электросамокатов, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на первого заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрия Гусева.

Депутат Госдумы предложил ввести права на электросамокаты
© ТАСС

По его словам, их необходимо выдавать с 16 лет, по аналогии с другими транспортными средствами.

«То есть приравнять самокаты к транспортным средствам. Также выдавать на них права, пусть и в облегченном варианте», — заявил депутат.

Народный избранник сравнил текущую ситуацию с электросамокатами с тем, что было ранее со скутерами. Он напомнил, что 15 назад ими тоже можно было пользоваться без шлема, без прав. Затем все поняли, что это представляет опасность для людей, после чего приравняли скутеры к транспортным средствам. После получения прав россияне стали ездить по правилам и «сразу прекратились эти вопросы».

«То же самое сейчас с самокатами», — указал замруководителя.

Он отметил, что отказываться от самокатов в России нельзя, так они разгружают транспортную инфраструктуру.

«Люди будут ездить на самокатах, вместо того, чтобы передвигаться на своих машинах. Это хороший городской транспорт. Просто он должен стать безопасным для людей», — отметил Гусев.

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