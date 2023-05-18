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Эксперты: самая ходовая Lada Vesta NG обойдется в 1,5 млн рублей

Новая Lada Vesta, которая вот-вот поступит в продажу, обойдется без ошеломительных ценников, рассказали "Российской газете" эксперты Авто Mail.ru. Даже за топовые седаны в полном "фарше" дилеры не осмелятся просить 2,5-2,9 млн рублей, как это было с реализованными в 2022 году машинами из первой партии.

Эксперты дали прогноз по цене самой ходовой Lada Vesta NG
© Юрий Зубко/РГ

"В отличие от 800 сказочно дорогих Lada Vesta NG, собранных еще с использованием импортных комплектующих и проданных в прошлом году до приостановки производства модели, ожидаемые со дня на день седаны и универсалы из Тольятти будут не очень дорогими.

Во-первых, потому что в этот раз АвтоВАЗ установит для модели хоть как-то сдерживающую аппетиты автосалонов рекомендованную розничную цену (РРЦ), чего не было сделано прошлым летом с первыми машинами. Во-вторых, потолком для ценника Lada Vesta NG должна стать стоимость ближайшего соперника - седана Kaiyi E5. Он, напомним, оценивается в 1 959 000 рублей.

С учетом уже озвученной дилерами предварительной "вилки" цен от 1,2-1,3 млн рублей "в базе" до 1,6 млн рублей за топовые машины, стоимость самых продаваемых средних комплектаций Lada Vesta NG, вероятно, составит около 1,5 млн рублей", - уточнили эксперты.

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