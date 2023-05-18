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Импорт японских автомобилей в Россию взлетел

В апреле Япония нарастила поставки автомобилей в Россию на 77 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года, пишет РИА Новости со ссылкой на статистку, опубликованную японским Минфином.

Импорт японских автомобилей в Россию взлетел
© РИА Новости

Российский импорт японских мотоциклов и автоциклов при этом взлетел на 86,4 процента. Выросли поставки и в других отраслях: цветных металлов поставили в 4,5 больше, изготовленной резины — в три раза. Экспорт аудио- и видеоаппаратуры увеличился в полтора раза.

При этом экспорт изделий из стали и железа упал почти вдвое, а экспорт бумаги и бумажных изделий — на треть.

В целом Япония нарастила поставки в Россию по всем категориям на 42,5 процента, до 246,2 миллиона долларов, но радикально сократила импорт — на 61,9 процента, до 523,1 миллиона долларов. Например, ввоз угля от российских производителей упал на 81 процент, сжиженного природного газа (СПГ) — на 11 процентов.

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