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Exeed анонсировал дальнобойный внедорожник Exeed Sterra ET

Ранее Exeed посетил выставку в Шанхае с внедорожником под названием ET, который присоединится к семейству полностью электрических автомобилей, известных как Sterra.

Exeed анонсировал дальнобойный внедорожник Sterra ET
© ПроКроссовер.ру

Sterra ET получил плавные очертания кузова, сходящиеся на прочной искусственной решетке радиатора спереди. Светодиодная полоса соединяет тонкие ДХО на передней части, а основные фары имеют пиксельный вид. Дверные ручки утоплены, а в задней части есть значительный спойлер.

По неофициальным данным, внедорожник имеет длину около пяти метров (16,4 фута) и трехметровую колесную базу. Производитель, похоже, не спешит раскрывать эти характеристики или что-то еще о трансмиссии. Ранее ходили слухи, что все электромобили Sterra будут использовать батареи CATL и обеспечивать запас хода до 700 км. Позже Exeed планирует добавить седан ES в линейку автомобилей Sterra. Эта же модель будет известна как Exlantix за пределами Китая.

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