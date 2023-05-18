Exeed анонсировал дальнобойный внедорожник Sterra ET

По неофициальным данным, внедорожник имеет длину около пяти метров (16,4 фута) и трехметровую колесную базу. Производитель, похоже, не спешит раскрывать эти характеристики или что-то еще о трансмиссии. Ранее ходили слухи, что все электромобили Sterra будут использовать батареи CATL и обеспечивать запас хода до 700 км. Позже Exeed планирует добавить седан ES в линейку автомобилей Sterra. Эта же модель будет известна как Exlantix за пределами Китая.