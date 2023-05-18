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«Заряженный» хэтчбек MINI JCW получил спецверсию с «механикой»

Компания MINI представила лимитированную версию хэтчбека John Cooper Works с «механикой».

«Заряженный» MINI JCW получил спецверсию с «механикой»
© Motor.ru / MINI

Тираж издания 1to6 Edition будет ограничен 999 экземплярами. Старт продаж в США, Европе, Канаде и Мексике намечен на сентябрь 2023 года. Визуально трехдверку можно опознать по черному кузову, декору и колесам, а также многочисленным шильдикам, логотипам 1to6 и надписям One of 999. Но под капотом у неё никаких новшеств, лишь стандартная для модели «турбочетверка» объемом 2,0 литра и мощностью 231 лошадиную силу.

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Хэтчбек MINI John Cooper Works с кузовом цвета Midnight Black и серой полосой по центру — это трибьют шестиступенчатой «механике», о чём говорит название спецверсии 1to6 Edition. От обычных JCW трехдверка отличается, в общем-то, только декором, преимущественно темных оттенков; красной прострочкой в салоне; бесчисленными логотипами издания и надписями One of 999, которые можно найти не только на передней панели, но и на люке. Тираж JCW 1to6 Edition — 999 экземпляров.

Motor.ru / MINI
Motor.ru / MINI
Motor.ru / MINI
Motor.ru / MINI
Motor.ru / MINI

По технике всё без изменений. Двигатель — «турбочетверка» 2.0 мощностью 231 лошадиная сила и 321 Нм крутящего момента. С механической коробкой передач хэтчбек разгоняется до «сотни» за 6,3 секунды, хотя с опциональным автоматом, который для 1to6 Edition не предусмотрен в принципе, было бы 6,1. Максимальная скорость — 246 километров в час.

В оснащение машины входит спортивная подвеска, переключатель режимов движения и 18-дюймовые колеса Circuit Spoke цвета Jet Black.

Возможно, 1to6 Edition — последний MINI JCW с «механикой» и вообще топливным двигателем. В гамме Cooper пятого поколения останется только электрический Cooper Electric.

Силовая установка младшей версии хэтчбека будет состоять из 184-сильного электромотора и батареи ёмкостью 40,7 киловатт-часа, которых хватит на 300 километров хода. Старшему Cooper SE будет положен мотор мощностью 218 сил и аккумулятор на 54,2 киловатт-часа. Прогнозируемая дальность хода такого электрокара — 400 километров.

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