В Минфине поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней

Минфин поддержал увеличение сроков ремонта автомобилей по ОСАГО с 30 до 45 дней. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева .

Отмечается, что новую меру хотят ввести на фоне нехватки запчастей и сложностей с их доставкой. Для некоторых марок средний срок поставки комплектующих может достигать полугода.

Комитет Совета Федерации по финансовой политике рекомендовал Минфину увеличить с 30 до 45 дней допустимый срок ремонта поврежденного в ДТП автомобиля по ОСАГО в конце апреля 2023 года. Кроме того, планируется бороться с тем, что клиенты после ремонта затягивают приемку работ. Также сенаторы рекомендовали Центробанку и Российскому союзу автостраховщиков рассмотреть возможность обновления справочников с ценами запчастей чаще, чем раз в квартал, из-за волатильности на этом рынке.