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В России появилась новая Skoda Octavia

Один из частников привез в Россию новую Skoda Octavia. Как выяснила "Российская газета", за лифтбек 2023 года выпуска без пробега попросили 3 050 000 рублей.

В России появилась новая Skoda Octavia
© Пресс-служба Skoda

Автомобиль оснащается 150-сильным турбомотором объёмом 1,4 литра, который работает в паре с 8-ступенчатым "автоматом". О комплектации автомобиля ничего не сообщается, продавец предлагает задать все вопросы по телефону.

Напомним мировая премьера Skoda Octavia актуального поколения состоялась в ноябре 2019 года. В основе модели по-прежнему лежит платформа MQB.

В следующем году состоится презентация следующей генерации Octavia. А в этом чешская марка представит новые Kodiaq и Superb.

В 2025 году выйдет электрокар категории Small длиной примерно 4,1 метра и ценником 25 тысяч евро. Скорее всего, это будет вариацией на тему Volkswagen ID.2all.

Напомним, Skoda приостановила свою деятельность в России в прошлом году. Это коснулось выпуска машин в Калуге и Нижнем Новгороде, а также импорта автомобилей в РФ.

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