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Выход самого быстрого автомобиля Tesla снова задержали

Производство спортивного электрокара Tesla Roadster отложили до 2024 года. Об этом сообщает издание Electrek.

Выход самого быстрого автомобиля Tesla снова задержали
© Lenta.ru

Глава Tesla Илон Маск рассказал на собрании акционеров компании, что массовое производство автомобилей Roadster будет отложено до 2024 года. По официальной информации, Tesla Roadster считается самым быстрым электрокаром бренда — машина имеет максимальную скорость 400 километров в час и может разгоняться до 100 километров в час за 1,9 секунды.

Маск не стал называть причины того, что выпуск автомобиля снова задержали. Первоначально планировалось, что анонсированный в 2017 году электромобиль поступит в продажу в 2020 году. Затем выход Roadster неоднократно откладывали. Стоимость автомобиля составляет минимум 130 тысяч долларов или около 10,5 миллионов рублей.

По словам специалистов Electrek, Roadster имеет похожие характеристики с моделью S Plaid — так, выпускаемый серийно автомобиль также может разгоняться до 100 километров в час менее чем за две секунды. Однако на гоночном треке Tesla Roadster, вероятно, окажется быстрее, так как имеет более облегченный кузов.

В сентябре 2021 года глава Tesla Илон Маск обещал, что спорткар Roadster выйдет на рынок не раньше 2023 года. Причинами срывы производства Маск назвал глобальный дефицит полупроводников и проблемы в цепочке поставок.

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