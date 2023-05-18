Выход самого быстрого автомобиля Tesla снова задержали

Производство спортивного электрокара Tesla Roadster отложили до 2024 года. Об этом сообщает издание Electrek.

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Глава Tesla Илон Маск рассказал на собрании акционеров компании, что массовое производство автомобилей Roadster будет отложено до 2024 года. По официальной информации, Tesla Roadster считается самым быстрым электрокаром бренда — машина имеет максимальную скорость 400 километров в час и может разгоняться до 100 километров в час за 1,9 секунды.

Маск не стал называть причины того, что выпуск автомобиля снова задержали. Первоначально планировалось, что анонсированный в 2017 году электромобиль поступит в продажу в 2020 году. Затем выход Roadster неоднократно откладывали. Стоимость автомобиля составляет минимум 130 тысяч долларов или около 10,5 миллионов рублей.

По словам специалистов Electrek, Roadster имеет похожие характеристики с моделью S Plaid — так, выпускаемый серийно автомобиль также может разгоняться до 100 километров в час менее чем за две секунды. Однако на гоночном треке Tesla Roadster, вероятно, окажется быстрее, так как имеет более облегченный кузов.