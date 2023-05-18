Импорт японских автомобилей в Россию взлетел

Экспорт автомобилей из Японии в Россию в апреле 2023 года вырос на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в Минфине Японии.

Также за этот период вырос экспорт цветных металлов (на 350%), а также изготовленной резины (на 208%). Кроме того, выросли показатели в категории аудио- и видеоаппаратуры — на 51,8%.

Падение с апреля 2022 года отмечается в экспорте изделий из стали и железа (-97,9%), а также в бумаге и бумажных изделиях (-34,6%).

В целом по оценке японского ведомства экспорт в Россию в апреле 2023 года вырос на 42,5%. Он достиг 33,83 млрд иен (246,17 млн долларов).