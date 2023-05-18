Фура с отказавшими тормозами перевернулась в Приморье

Фура, в кабине которой находилось шесть человек, перевернулась в Приморье. Об этом сообщает Telegram-канал «Автогарант».

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Отмечается, что инцидент произошел на трассе в районе поселка Новый. По предварительной информации, водитель DAF не справился с управлением, въехал в леерное ограждение, после чего перевернулся.