Фура с отказавшими тормозами перевернулась в Приморье

Фура с отказавшими тормозами перевернулась на трассе в Приморье
Фура, в кабине которой находилось шесть человек, перевернулась в Приморье. Об этом сообщает Telegram-канал «Автогарант».
Отмечается, что инцидент произошел на трассе в районе поселка Новый. По предварительной информации, водитель DAF не справился с управлением, въехал в леерное ограждение, после чего перевернулся.
По данным водителя, у грузовика отказали тормоза и он решил тормозить об леер. После этого автомобиль перевернулся. О пострадавших не сообщается.