Эксперт сказал, что делать при вызове на разбор ДТП, которого не было
Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов в беседе с агентством «Прайм» пояснил, что необходимо делать в случае получения водителем вызова к дознавателю ГИБДД по поводу аварии, в которой он «участвовал» некоторое время назад.
Эксперт назвал маловероятным то, что вызов в официальное подразделение ГАИ — часть мошеннической схемы. По его словам, приглашение в таком случае является законным требованием сотрудника полиции и его необходимо выполнять.
Вместе с тем собеседник рекомендует перед визитом осмотреть машину, вспомнить все детали образования потертостей на кузове и быть готовым объяснить их происхождение.
Миронов подчеркнул, что видеозапись, изъятая с расположенной неподалеку камеры, является основанием для подобных вызовов. Им же становится показание свидетеля.
Юрист отметил, что водителю нужно вспомнить, находился ли он в том месте, где было ДТП, а затем постараться воспроизвести в голове все детали. Для того чтобы доказать собственную невиновность, нужно использовать записи видеорегистратора, отметил собеседник.
Также можно ходатайствовать о проведении трасологической экспертизы. В таком случае исследуются следы или видеозаписи для покадрового изучения, подчеркнул Миронов.
Важно обратить внимание на то, что события не отождествлялись с ДТП-происшествием, поэтому умысла на совершение правонарушения в виде оставления места ДТП не было.
Эксперт также считает, что водителю стоит организовать защиту со стороны адвоката, который специализируется на дорожно-транспортных происшествиях.
Ранее Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ зафиксировал серьезный рост аварийности в восточных регионах страны. Ведомство отметило увеличение количества ДТП на федеральных трассах, ведущих в юго-восточном направлении - в сторону Казахстана, Армении, Грузии, Турции и Китая.