Эксперт сказал, что делать при вызове на разбор ДТП, которого не было

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов в беседе с агентством «Прайм» пояснил, что необходимо делать в случае получения водителем вызова к дознавателю ГИБДД по поводу аварии, в которой он «участвовал» некоторое время назад.

Эксперт назвал маловероятным то, что вызов в официальное подразделение ГАИ — часть мошеннической схемы. По его словам, приглашение в таком случае является законным требованием сотрудника полиции и его необходимо выполнять.

Вместе с тем собеседник рекомендует перед визитом осмотреть машину, вспомнить все детали образования потертостей на кузове и быть готовым объяснить их происхождение.

Миронов подчеркнул, что видеозапись, изъятая с расположенной неподалеку камеры, является основанием для подобных вызовов. Им же становится показание свидетеля.

Юрист отметил, что водителю нужно вспомнить, находился ли он в том месте, где было ДТП, а затем постараться воспроизвести в голове все детали. Для того чтобы доказать собственную невиновность, нужно использовать записи видеорегистратора, отметил собеседник.

Также можно ходатайствовать о проведении трасологической экспертизы. В таком случае исследуются следы или видеозаписи для покадрового изучения, подчеркнул Миронов.

Важно обратить внимание на то, что события не отождествлялись с ДТП-происшествием, поэтому умысла на совершение правонарушения в виде оставления места ДТП не было.

Эксперт также считает, что водителю стоит организовать защиту со стороны адвоката, который специализируется на дорожно-транспортных происшествиях.