Сервис Whoosh оштрафовали после ДТП с электросамокатом

Сервис кикшеринга Whoosh обязали возместить моральный ущерб девочке, которую сбили на электросамокате. Об этом сообщил «Коммерсант».

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Компания выплатила штраф в 350 тыс. рублей. Однако ее представители утверждают, что остаётся недоказанным, что ребёнка сбили именно на самокате их сервиса. Кроме того, не удалось установить, кто совершил наезд.

ДТП произошло прошлым летом в Омске. Девочку увезли в больницу с тяжёлыми травмами. То, что самокат принадлежал именно компании Whoosh, сообщила мать потерпевшей. В сервисе передали данные о поездках в указанном месте происшествия в полицию, но виновника так и не определили.