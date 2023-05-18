Сервис Whoosh оштрафовали после ДТП с электросамокатом

Whoosh оштрафовали после ДТП с электросамокатом
Сервис кикшеринга Whoosh обязали возместить моральный ущерб девочке, которую сбили на электросамокате. Об этом сообщил «Коммерсант».
Компания выплатила штраф в 350 тыс. рублей. Однако ее представители утверждают, что остаётся недоказанным, что ребёнка сбили именно на самокате их сервиса. Кроме того, не удалось установить, кто совершил наезд.
ДТП произошло прошлым летом в Омске. Девочку увезли в больницу с тяжёлыми травмами. То, что самокат принадлежал именно компании Whoosh, сообщила мать потерпевшей. В сервисе передали данные о поездках в указанном месте происшествия в полицию, но виновника так и не определили.
Юристы считают решение суда логичным. Как заявила редактор издания Truesharing.ru, по статистике лишь около 30% инцидентов на дороге происходит с арендованными самокатами.