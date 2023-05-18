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Компания BMW создала электрическую лодку

Компания BMW продемонстрировала свою новинку - электрическую лодку премиум-класса IconBMW. Как пишет портал Auto.ru, она оснащена двумя электромоторами по 136 л.с.

Компания BMW создала электрическую лодку
© BMW

Проект реализован в сотрудничестве с производителем лодок Tyde.

Энергия хранится в шести тяговых аккумуляторах от уже снятого с производства BMW i3. Их общая емкость - 240 кВт·ч. Портал указывает на наличие у лодки подводных крыльев, которые поднимают ее над водой на скорости. Специалисты утверждают, что это позволяет экономить до 80 процентов энергии.

Крейсерская скорость судна - 44 км/ч, а максимальная скорость составляет 56 км/ч. На одной зарядке плавучий BMW проходит до 93 километров.

Также уже известны габариты лодки. Длина корпуса - 13,2 метра. Он треугольной формы. Ширина корпуса составляет 4,5 метра на корме.

Благодаря панорамному остеклению обеспечивается хороший обзор во все стороны. Капитан управляет лодкой через 32-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 6К.

Ранее портал Autonews.ru, ссылаясь на базу Федерального института промышленной собственности, сообщил, что немецкая компания BMW запатентовала в России внешность спортивного купе M2 в кузове G87.

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