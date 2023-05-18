Автоконцерн Stellantis пригрозил закрыть завод в Великобритании

Европейский автомобильный концерн Stellantis пригрозил закрыть завод в Великобритании.

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Как сообщает Reuters, предприятие по выпуску электромобилей в Элсмир-Порте оказался под угрозой закрытия из-за установленных в рамках Brexit правил страны происхождения. С 2024 года все собранные на заводе машины будут облагаться 10-процентным налогом при экспорте в континентальную часть Европы, поскольку они содержат недостаточное количество компонентов местного производства (менее 45 процентов).

Stellantis направил в комитет по бизнесу парламента Великобритании письмо, в котором говорится о закрытии местного завода в случае, если стоимость производства электромобилей в стране «станет неконкурентоспособной и неустойчивой». Автоконцерн просит правительство заключить соглашение с ЕС о сохранении действующих правил страны происхождения до 2027 года.

Stellantis стал первым автопроизводителем, который призвал Великобританию пересмотреть условия торговой сделки Brexit. Однако ранее и другие автомобильные компании выражали обеспокоенность относительно сложившейся в стране ситуации. Если условия не будут пересмотрены, то выпущенные на местных заводах электромобили не смогут конкурировать по цене с батарейными моделями европейского производства.