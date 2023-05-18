В Тольятти собрали первые универсалы Lada Vesta Sport

Как сообщает паблик Avtograd News, на заводе в Тольятти собрали три универсала Lada Vesta SW NG, которые, предположительно, положат начало новому проекту в виде Lada Vesta Sport в таком кузове.

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Инсайдеры отмечают, что это были машины белого цвета. У первых двух на лобовом стекле было написано написано "Проект Веста Спорт", а у третьего - "Проект Веста 6 МКП".

Ранее сообщалось, что на Lada Vesta NG SW Sport установят двигатель 1,8 литра, который выдает 145 л.с.

Насколько увеличится процент локализации второго поколения Lada Vesta Sport - вопрос интересный, так как в первой Vesta Sport широко применялись компоненты от автомобилей экс-партнера АвтоВАЗа - Renault Group.

Напомним, новые Lada Vesta уже начали поступать к дилерам. АвтоВАЗ пока не опубликовал цены на модель, назвав ранее появившуюся в СМИ информацию о 1,7 млн рублей за начальную версию фейком.