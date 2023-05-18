Внедорожник Chery Jaecoo 7 представлен в Китае

Автопроизводитель Chery представил новый внедорожник Jaecoo 7. По сути, это экспортно ориентированная версия Chery TJ-1. Компания признает, что дизайн экстерьера и интерьера Chery T-J1 и Jaecoo 7 очень похожи, но есть и заметные различия. Новинка имеет собственный дизайн решетки радиатора, измененные передний и задний бамперы и новое рулевое колесо, хотя кабину пока не показали.

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Все технические параметры также держатся в секрете. Если предположить, что трансмиссия будет идентична той, что используется в других внедорожниках Chery для Китая, то, скорее всего, это будет 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 197 л.с.