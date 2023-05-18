Раскрыта стоимость электрического седана Passion в России

Стоимость китайского электрического седана Voyah Passion в России составит 8 290 000 рублей. Цену озвучили на презентации машины в стране, передает портал Autonews.ru.

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Всего будут представлены две версии. На первом этапе ожидается ввоз в РФ 139 таких автомобилей.

Voyah Passion - серийное воплощение концепта I-Land, который был показан три года назад. Отмечается, что среди пунктов, отличающих Passion от вышеуказанной машины, - кузов и некоторые детали.

При этом общая стилистика осталась прежней. Длина седана составляет 5088 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1505 мм, колесная база — 3000 мм.

Седан наделили интеллектуальными системами вождения. В салон установили три жидкокристаллических экрана, которые объединены в единый блок. На центральном тоннеле есть дополнительный дисплей.

Модель базируется на оригинальной платформе ESSA. Силовая установка состоит из двух электромоторов. Общая мощность — 510 л.с. и 730 Н•м крутящего момента. Разогнаться до 100 км/ч можно за 3,8 с. Заявленная максимальная скорость — 210 км/ч.