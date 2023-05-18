Холдинг Geely станет одним из крупнейших акционеров марки Aston Martin

Китайский холдинг Geely станет владельцем 17 процентов акций компании Aston Martin.

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Общая сумма инвестиций составляет 234 миллиона фунтов стерлингов (269 миллионов евро). Это сделает Geely третьим по величине акционером британского производителя спортивных автомобилей и позволит ввести своего представителя в совет директоров Aston Martin в качестве неисполнительного директора.

Двумя другими крупнейшими акционерами Aston Martin выступают консорциум, возглавляемый Yew Tree, — ему принадлежит 21 процент акций, и саудовский госинвестфонд Public Investment Fund (PIF) с долей в 18 процентов акций.

Что же касается Geely, то китайский холдинг приобрел 7,6 процента акций в Aston Martin Lagonda Global Holdings еще в сентябре 2022 года. Сумму сделки тогда не обнародовали, но, исходя из стоимости акций по состоянию на 29 сентября 2022-го, доля Geely оценивалась примерно в 66,3 миллиона фунтов стерлингов (73,8 миллиона долларов по курсу того дня).

Стоит отметить, что Geely могла стать акционером британского автопроизводителя еще раньше, в 2020-м, но тогда Aston Martin отклонил предложение китайской стороны.