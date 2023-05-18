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Нацсовет такси попросил снизить стоимость ОСАГО

Национальный совет такси попросил администрацию президента (АП) принять меры для снижения стоимости полисов ОСАГО для такси. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциации, направленное руководителю АП Антону Вайно.

Нацсовет такси попросил снизить стоимость ОСАГО
© Алексей Майшев/РИА «Новости»

С 1 сентября 2023 года в России вступает в силу новый закон о такси. Согласно новым правилам, при отсутствии ОСАГО могут аннулировать действующее разрешение такси. На сегодняшний день такого требования нет.

Отмечается, что стоимость такой страховки для такси в ряде регионов доходит до 160 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что с начала марта 2022 года по 1 марта 2023 года затраты россиян на такси выросли на 20%. В среднем за этот период граждане РФ стали расходовать по 14,4 тыс руб. на услуги такси, против 12 тыс. руб. за аналогичный период годом ранее.

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