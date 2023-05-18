Нацсовет такси попросил снизить стоимость ОСАГО

Национальный совет такси попросил администрацию президента (АП) принять меры для снижения стоимости полисов ОСАГО для такси. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциации, направленное руководителю АП Антону Вайно.

© Алексей Майшев/РИА «Новости»

С 1 сентября 2023 года в России вступает в силу новый закон о такси. Согласно новым правилам, при отсутствии ОСАГО могут аннулировать действующее разрешение такси. На сегодняшний день такого требования нет.

Отмечается, что стоимость такой страховки для такси в ряде регионов доходит до 160 тыс. рублей.