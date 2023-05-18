Опрос: большинство россиян не разобрались в новых ПДД

Большинство россиян не смогли усвоить новые правила дорожного движения, которые вступили в силу с 1 марта, показал опрос компании «Группа Ренессанс страхование» и сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод», с результатами которого ознакомился Life.

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Наибольшие сложности у опрошенных вызвал принцип движения на круговом перекрестке. Согласно исследованию, порядка 66% граждан в возрасте от 23 до 41 года не смогли дать правильный ответ. В целом среди респондентов с новым обозначением главной дороги не смогли разобраться 58% россиян.

Еще один момент, который вызвал сложности, — знание о запрете остановки на островке безопасности. В этом вопросе неверно ответили более половины от всех опрошенных. Еще 44% не разобрались с вопросами в части электронных документов, которые можно предъявлять инспектору ГИБДД.