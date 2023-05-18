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В Москве вышла на маршрут электрическая ГАЗель

В Москве появилась новая электрическая ГАЗель e-City, которая будет тестироваться на маршруте 883 до конца зимы. Об этом пишет портал «Московский транспорт».

В Москве вышла на маршрут электрическая ГАЗель
© РИА Новости

Этот электробус малого класса предназначен для узких улиц, где сложно маневрировать на полноразмерных автобусах. Он вмещает 16 пассажиров и оборудован низкопольным салоном с местом для инвалидной или детской коляски.

Запас хода составляет 150 км, а зарядка производится через кабель, как у обычных электромобилей. Если результаты тестов будут положительными, то ГАЗель e-City начнут закупать как Мосгортранс, так и частные перевозчики.

Напомним, на конец прошлого года в России насчитывалось около 4,4 тысячи зарядных станций. По госпрограмме до 2030 года должно быть 100 тысяч зарядных станций для электромобилей.

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