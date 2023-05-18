В Москве вышла на маршрут электрическая ГАЗель

В Москве появилась новая электрическая ГАЗель e-City, которая будет тестироваться на маршруте 883 до конца зимы. Об этом пишет портал «Московский транспорт».

Этот электробус малого класса предназначен для узких улиц, где сложно маневрировать на полноразмерных автобусах. Он вмещает 16 пассажиров и оборудован низкопольным салоном с местом для инвалидной или детской коляски.

Запас хода составляет 150 км, а зарядка производится через кабель, как у обычных электромобилей. Если результаты тестов будут положительными, то ГАЗель e-City начнут закупать как Мосгортранс, так и частные перевозчики.