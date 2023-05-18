VW отрицает переговоры с Huawei о лицензировании ПО для автомобилей в Китае

Недавно сообщалось, что Volkswagen и Huawei провели переговоры об использовании программного обеспечения Huawei в китайских автомобилях. В новостях также говорилось, что помимо Huawei, Volkswagen также провел аналогичные переговоры с другими китайскими командами.

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Сегодня Volkswagen China ответила на этот вопрос, заявив, что между Volkswagen Group и другими компаниями не ведется обсуждение авторизации операционной системы. Кроме того, Volkswagen China также заявила, что для обеспечения максимально возможного удобства клиентов существующее программное обеспечение Volkswagen Group постоянно дорабатывается.

Ранее, согласно сообщению британской Financial Times, Volkswagen провел переговоры с Huawei об использовании программного обеспечения Huawei в своих китайских автомобилях. VW провел переговоры с Huawei об использовании технологии последнего в автомобилях VW, сказали три источника, знакомые с этим вопросом, а другой источник заявил, что VW провел аналогичные переговоры с другими китайскими группами.