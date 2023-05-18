VW отрицает переговоры с Huawei о лицензировании ПО для автомобилей в Китае

Volkswagen отрицает переговоры с Huawei о лицензировании программного обеспечения для автомобилей в Китае
Недавно сообщалось, что Volkswagen и Huawei провели переговоры об использовании программного обеспечения Huawei в китайских автомобилях. В новостях также говорилось, что помимо Huawei, Volkswagen также провел аналогичные переговоры с другими китайскими командами.
Сегодня Volkswagen China ответила на этот вопрос, заявив, что между Volkswagen Group и другими компаниями не ведется обсуждение авторизации операционной системы. Кроме того, Volkswagen China также заявила, что для обеспечения максимально возможного удобства клиентов существующее программное обеспечение Volkswagen Group постоянно дорабатывается.
Ранее, согласно сообщению британской Financial Times, Volkswagen провел переговоры с Huawei об использовании программного обеспечения Huawei в своих китайских автомобилях. VW провел переговоры с Huawei об использовании технологии последнего в автомобилях VW, сказали три источника, знакомые с этим вопросом, а другой источник заявил, что VW провел аналогичные переговоры с другими китайскими группами.
В 2020 году Volkswagen создал собственное подразделение программного обеспечения Cariad, но с самого начала его мучают проблемы, в том числе перерасход бюджета и различные задержки, которые препятствуют запуску новых электромобилей, таких как Audi Q6 e-tron и Porsche Macan. С этой целью генеральный директор Volkswagen Оливер Блум заменил почти всех руководителей Cariad в начале этого месяца.