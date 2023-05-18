В России хотят лишать водительских прав за управление лодками в пьяном виде

Россиян хотят лишать водительских прав за катание на лодках и гидроциклах в нетрезвом виде.

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Согласно законодательству, чтобы управлять любым маломерном судном необходимы водительские удостоверения на данный вид транспорта. При этом многие отдыхающие часто не соблюдают данное требование. В связи с этим МЧС предложило ужесточить ответственность за подобные нарушения. Однако конфисковать права можно будет лишь в том случае, если они будут у нарушителя.

По мнению ведомства, сегодня в России действует слишком мягкое наказание за вождение водного транспорта без прав. К примеру, за управление катером без необходимых документов предусмотрен штраф в размере от 10 000 до 15 000 рублей. При этом водитель может сказать, что оставил права дома. В этом случае штраф составит сто рублей.

В МЧС подчеркнули, что около 90 процентов всех происшествий на воде происходит по вине нетрезвых водителей, не имеющих прав. Чтобы сократить количество аварий, которые заканчивают тяжелыми травмами и даже гибелью людей, специалисты предложили лишать водительских удостоверений нетрезвых граждан.

Кроме того, в ведомстве собираются разработать единый стандарт регистрации лодок, а также мест катания на маломерных судах. При этом инспекторам хотят разрешить применять физическую силу, а также спецсредства к буйным отдыхающим. Новый законопроект могут направить на рассмотрение в Госдуму нынешней осенью.