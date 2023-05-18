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«Яндекс» представил первый собственный беспилотный автомобиль

«Яндекс» на выставке Kazan Expo 2023 представил первый собственный беспилотный автомобиль. Как сообщает ТАСС, транспортное средство ездит на территории Иннополиса в качестве такси.

«Яндекс» представил первый собственный беспилотный автомобиль
© globallookpress.com

Сейчас на территории Иннополиса работают пять беспилотных автомобилей «Яндекса». Технические характеристики транспортного средства пока неизвестны, однако у машины уже есть действующие автомобильные номера.

Напомним, что первое поколение беспилотных автомобилей компания представила в 2017 году. Позднее, в 2020 году, «Яндекс» представил свое новое поколение беспилотных авто, которые были созданы на базе Hyundai Sonata.

В конце апреля 2023 года советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин сообщал, что беспилотные грузовики могут появиться на дорогах в ближайшие два года.

Ранее, в апреле, в «Яндекс Go» появилась аренда самокатов. Ее запустили благодаря технической интеграции сервиса кикшеринга «Юрент».

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