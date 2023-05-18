В России стартовали продажи гибридного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro e+

Семиместный гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+ вышел на российский рынок, стоимость автомобиля составляет 3,92 млн рублей с учетом выгод по маркетинговым программам. Об этом говорится в сообщении автокомпании, которое поступило в «Газету.Ru».

Chery Tiggo 8 Pro e+ оснащен силовой установкой на базе бензинового турбодвигателя 1.5 мощностью 147 л.с. (210 Нм) и двух электромоторов с суммарной максимальной 30-минутной мощностью 88 л.с. Общая мощность составляет 235 л.с.

Максимальный пробег при полной заправке и заряженной на 100% электрической батарее на трассе составляет 1 тыс. км, при эксплуатации в реальных условиях расход составляет от 1,3 л бензина АИ-92. Запас хода только при движении на электротяге равен 75 км. Разгон до 100 км/ч занимает 7,5 секунды, максимальная скорость – 180 км/ч.

Chery Tiggo 8 Pro e+ представлен в России в максимальной комплектации. Кроссовер получил сдвоенные ЖК-экраны диагональю по 12,3 дюйма, сиденья с обогревом и вентиляцией, систему кругового обзора, двухзонный климат-контроль, аудиосистему Sony с восемью динамиками, панорамную крышу, 18-дюймовые диски, светодиодную оптику, шесть подушек безопасности, «зимний» пакет, бесключевой доступ, адаптивный круиз-контроль и прочие опции.