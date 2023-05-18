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Госдума одобрила новые требования к дорожным камерам

Госдума одобрила правительственный закон о требованиях к дорожным камерам. Автомобилистам, как предполагается, не будет грозить наказание, если их уличит несоответствующая требованиям камера фиксации нарушений. Отмечается, что камеры должны будут иметь сертификат и действующее свидетельство о метрологической поверке.

Госдума одобрила новые требования к дорожным камерам
© Александр Кряжев/РИА Новости

Если нарушение зафиксировано устройствами, не соответствующими этим требованиям и не внесенными в реестр МВД, то видео и фото с них не будут передавать в ведомство. Если даже информация и передана, то это не будет чревато штрафом.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев (фракция "Единая Россия") пояснил "РГ", что документ среди прочего регламентирует, кто и в каком порядке имеет право принимать решение о размещении камер на дороге (не только стационарных, но и мобильных). Это не только профильные органы исполнительной власти, но и владельцы автодороги.

"Для автомобилистов важно, что если нарушение зафиксировано камерой, которая не соответствует требованиям федерального закона, то материалы фото- или видеофиксации нельзя использовать для привлечения к административной ответственности", - подчеркнул он.

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