Госдума одобрила новые требования к дорожным камерам

Госдума одобрила правительственный закон о требованиях к дорожным камерам. Автомобилистам, как предполагается, не будет грозить наказание, если их уличит несоответствующая требованиям камера фиксации нарушений. Отмечается, что камеры должны будут иметь сертификат и действующее свидетельство о метрологической поверке.

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Если нарушение зафиксировано устройствами, не соответствующими этим требованиям и не внесенными в реестр МВД, то видео и фото с них не будут передавать в ведомство. Если даже информация и передана, то это не будет чревато штрафом.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев (фракция "Единая Россия") пояснил "РГ", что документ среди прочего регламентирует, кто и в каком порядке имеет право принимать решение о размещении камер на дороге (не только стационарных, но и мобильных). Это не только профильные органы исполнительной власти, но и владельцы автодороги.