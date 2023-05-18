Сделки по продажам авто перешли в онлайн-формат

Более 6 500 машин было продано через электронный сервис купли-продажи, который был запущен в 2022 году ГИБДД и Министерством цифрового развития. Об этом пишет портал «За рулем».

Эксперты «Союза профессионалов авторынка» рассказывают, что сервисом можно воспользоваться через портал «Госуслуги». Многие члены «Союза» уже воспользовались услугой, так как процесс купли-продажи через электронный формат достаточно прост и отнимает минимум времени и сил.

Прозрачность и чистота таких сделок гарантирована, поскольку, не зарегистрировавшись на портале, как покупатель, так и продавец не сможет подписать договор. Перед этим всем сторонам сделки необходимо пройти идентификацию и аутентификацию. Все данные участников, предмет и условия заключения сделки сохраняются на едином портале «Госуслуг».

– Чтобы зарегистрировать ТС, необходимо иметь на руках полис ОСАГО, где вписан новый владелец, а также диагностическую карту, если ее предполагает законодательство о техосмотре. С юридической точки зрения вопросов не будет. Этот формат равносилен бумажному, – говорят эксперты СПА.