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Сделки по продажам авто перешли в онлайн-формат

Более 6 500 машин было продано через электронный сервис купли-продажи, который был запущен в 2022 году ГИБДД и Министерством цифрового развития. Об этом пишет портал «За рулем».

Сделки по продажам авто перешли в онлайн-формат
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Эксперты «Союза профессионалов авторынка» рассказывают, что сервисом можно воспользоваться через портал «Госуслуги». Многие члены «Союза» уже воспользовались услугой, так как процесс купли-продажи через электронный формат достаточно прост и отнимает минимум времени и сил.

Прозрачность и чистота таких сделок гарантирована, поскольку, не зарегистрировавшись на портале, как покупатель, так и продавец не сможет подписать договор. Перед этим всем сторонам сделки необходимо пройти идентификацию и аутентификацию. Все данные участников, предмет и условия заключения сделки сохраняются на едином портале «Госуслуг».

– Чтобы зарегистрировать ТС, необходимо иметь на руках полис ОСАГО, где вписан новый владелец, а также диагностическую карту, если ее предполагает законодательство о техосмотре. С юридической точки зрения вопросов не будет. Этот формат равносилен бумажному, – говорят эксперты СПА.

Они прогнозируют дальнейший рост популярности электронного формата заключения сделок.

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