Volvo готовится к премьере самой маленькой модели электромобиля

Самый маленький член линейки электромобилей Volvo также будет иметь «первоклассный структурный дизайн». Volvo готовится к премьере EX30, которая запланирована на 7 июня, постепенно предоставляя больше информации о небольшом электрическом внедорожнике. Несмотря на то, что это продукт бренда начального уровня, EX30 будет соответствовать высоким стандартам Volvo в отношении пассивной и активной безопасности, оставаясь верным своим давним обязательствам.

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Новая модель в стандартной комплектации будет оснащена обширным комплектом ADAS, в том числе системой оповещения об открытии дверей, предназначенной для защиты велосипедистов путем оповещения пассажиров визуальными и звуковыми сигналами о приближении движения. Ссылаясь на данные Cycling UK, Volvo сообщает, что только в Великобритании ежегодно 60 велосипедистов погибают или серьезно травмируются автомобильными дверями, чего можно было бы избежать с помощью умной системы ADAS.

ADAS «Safe Space Technology» также будет включать в себя датчик за рулевым колесом, который будет обнаруживать движения глаз и лица водителя примерно 13 раз в секунду, проверяя, отвлекаются ли они, сонливы или невнимательны. Кроме того, новая функция автоматического торможения на перекрестке сделает все возможное, чтобы предотвратить столкновения, когда другой автомобиль неожиданно пересекает путь EX30.

Помимо ADAS, Volvo уделила большое внимание характеристикам пассивной безопасности EX30, наделив его «современной удерживающей технологией» и «первоклассным структурным дизайном». В частности, внедорожник будет иметь усиленный каркас безопасности, стойки и крышу с высокопрочной сталью, защищающей целостность аккумулятора.