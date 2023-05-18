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Новый Lexus TX впервые проехался на камеру

Lexus TX - новая модель в линейке японского люкс-бренда, которая призвана заполнить нишу между RX, который лишился удлинённой версии, и старшими внедорожниками GX и LX. Lexus уже начал тизерную кампанию, но вот тестовых образцов будущей новинки до этого дня мы ещё не видели.

Новый Lexus TX впервые проехался на камеру
© Российская Газета / motor1.com

На фото, опубликованных Motor1, внедорожник облачён в нехитрую, но мощную маскировку, которая не позволяет оценить буквально ничего кроме габаритов Lexus TX. Впрочем, они понятны и без этого, потому что в основе лежит та же платформа, что у Toyota Grand Highlander. Сценарий превращения модели материнского бренда в люксовую будет похож на превращение Toyota Land Cruiser 300 в Lexus LX нового поколения.

Lexus застолбил за собой в качестве торговых наименований несколько: TX350, TX500h и TX550h+. И это вряд ли тоже можно считать откровением, потому что платформа Grand Highlander диктует список силовых агрегатов "Лексусу". Таким образом, у Lexus TX будет версия в бензиновой турбочетвёркой 2,4 литра и две гибридные модификации, в том числе топовая Hybrid Max с отдачей 367 л.с., позволяющая буксировать 2,3 тонны.

Российская Газета / motor1.com

Дата запуска Lexus TX пока всё ещё неизвестна. Возможно, логично отталкиваться от выхода донорского Toyota Grand Highlander - это случится в течение лета.

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