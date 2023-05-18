Нацсовет такси просит изменить стоимость ОСАГО

Национальный совет такси обратился к администрации президента (АП) с просьбой принять меры для того, чтобы понизить стоимость полисов ОСАГО для такси. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциации, которое было адресовано руководителю АП Антону Вайно.

В России с осени начнет действовать новый закон о такси. Нововведения предполагают, что при отсутствии ОСАГО могут аннулировать действующее разрешение такси. Сегодня такое требование отсутствует.

Подчеркивается, что цена такой страховки для такси в некоторых регионах составляет до 160 тыс. рублей.