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Нацсовет такси просит изменить стоимость ОСАГО

Национальный совет такси обратился к администрации президента (АП) с просьбой принять меры для того, чтобы понизить стоимость полисов ОСАГО для такси. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциации, которое было адресовано руководителю АП Антону Вайно.

Нацсовет такси просит изменить стоимость ОСАГО
© globallookpress.com

В России с осени начнет действовать новый закон о такси. Нововведения предполагают, что при отсутствии ОСАГО могут аннулировать действующее разрешение такси. Сегодня такое требование отсутствует.

Подчеркивается, что цена такой страховки для такси в некоторых регионах составляет до 160 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в России пересмотрят цены на ОСАГО для электромобилей, используемых в службах такси и каршеринга. Распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина утверждены 29 дополнительных мер для поддержки электротранспорта. Одной из них стало снижение цен ОСАГО. Отмечалось, что Минфин, Банк России и Российский союз автостраховщиков проведут анализ аварийности электрокаров и на его основе подготовят соответствующие предложения.

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