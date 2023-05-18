На россиийском рынке появились кросс-купе Volvo C40 Recharge из Китая

В России поступили в продажу кросс-купе Volvo C40 Recharge из Китая
Автодилеры начали продавать на российском рынке электрические кроссоверы Volvo C40 Recharge китайского производства, выяснила «Газета.Ru». Лоты таких машин 2023 года выпуска размещены на страницах компаний в классифайдах. Поставками автомобилей из КНР занимаются продавцы из Подмосковья, Новосибирской области и Приморского края, цены варьируются от 4,2 млн до 5,7 млн рублей.
Купеобразный кроссовер Volvo C40 Recharge построен на базе бензиновой модели XC40 и имеет такие же размеры кузова (4440 мм в длину и 1873 мм ширину). Электрическая версия отличается дизайном головной оптики и бамперов, а также заглушкой на месте решетки радиатора.
Силовая установка C40 Recharge состоит из двух моторов, расположенных на каждой оси. Суммарная мощность составляет 408 л.с. (660 Нм), максимальный запас хода — 520 км. Разгон до «сотни» занимает 4,7 секунды. В список оснащения входят мультимедиа-система на платформе Android, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, бесключевой доступ, сиденья с памятью и обогревом, двухзонный климат-контроль, аудио-система Harman Kardon (13 динамиков) и прочие опции.
Производство Volvo C40 Recharge в Китае стартовало летом 2022 года в округе Тайчжоу, что южнее Шанхая. Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в России поступили в продажу кроссвэны Chevrolet Orlando китайского производства.