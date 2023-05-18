Audi анонсировала заряженную новинку без электромотора

Автомобиль Audi RS3 имеет под капотом 2,5-литровый мотор с турбонаддувом, который спсобен развивать 394 лошадиные силы. Как отмечает издание SPEEDME.RU, такой движок стоит в машинах, предназначенных для европейского рынка.

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Между тем, американцы, купившие это авто в США, могут ощутить уже 401 лошадиную силу. И вот совсем недавно германский автопроизводитель Audi выпустил для Европы RS3 Performance Edition, который имеет недостающие 7 лошадок.