Дилер Jetour назвал цены на новый кроссовер X90 Plus в России

Официальный дилер Jetour в России раскрыл цены и комплектации среднеразмерного семиместного кроссовера Jetour X90 Plus. Как сообщает издание «Где и что», цены на новинку, которая должна оказаться на российском рынке уже в мае, начнутся от 2 млн 799 тысяч рублей.

© Wikimedia.org

Автомобиль будет оснащаться двумя двигателями: объемом 1,6 литра с мощностью 197 л.с и 2,0 литра с мощностью 254 л.с. В обоих случаях в паре с ним будет работать роботизированная коробка передач.

В стартовой комплектации с двигателем на 1,6 литра будет кожаный салон, климат- и круиз-контроль, подушки безопасности, ABS, ESP, обогрев сидений, парктроник, люк с электроприводом, 20-дюймовые колесные диски, а также бесключевой доступ и мультимедийная система.

Улучшенную версию с тем же двигателем за 2 млн 899 тысяч рублей дополнят системой контроля слепых зон, багажником с электрическим управлением, двумя шторками безопасности, атмосферной подсветкой салона и другими дополнительными опциями.