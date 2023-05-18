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Chrysler Pacifica превратят в 1500-сильную Бабу-Ягу

Американское ателье построит 1500-сильный минивэн Chrysler Pacifica. Проект получит название Baba Yaga. Подробностей пока нет, но мастерская SpeedKore применит весь свой опыт, чтобы максимальной облегчить и прокачать исходный автомобиль. Он получит карбоновый кузов и компрессорный двигатель. Так, масса будет снижена на 450 килограммов, а благодаря пакету Lilith Package мотор от «Демона» будет выдавать 1535 лошадиных сил.

Chrysler Pacifica превратят в 1500-сильную Baba Yaga
© Motor.ru / SpeedKore

Ателье SpeedKore из Висконсина получило известность благодаря углепластиковым монстрам, стилизованным под классические американские масл-кары. Например, их двухдверки Tantrum (1673 л.с.), Evolution (979 л.с.) и Hellacious (717 л.с.) внешне напоминают Dodge Charger 1970 года, хотя, по сути, собраны на оригинальном алюминиевом шасси, дополненном исполинским мотором. Новый проект выводит ателье на новый уровень. И пусть это всего лишь Chrysler Pacifica, у него под капотом поселится табун из полутора тысяч «лошадок».

Motor.ru / SpeedKore
Motor.ru / SpeedKore

Минивэн получит прозвище Baba Yaga, в котором можно усмотреть отсылки к «Джону Уику», а также кузов из углеволокна. Компрессорный двигатель V8 6.2 прямиком от «Демона» здесь будет развивать около 1535 лошадиных сил. Секрет повышения мощности — в пакете Lilith Package, названном в честь демоницы Лилит. Что в него войдет, пока не раскрывается, но вся лавина тяги будет идти на обутые в шины Michelin колеса через автомат ZF 8HP90. Поскольку Pacifica от SpeedKore окажется почти на полтонны легче исходника, есть шансы на новые рекорды круга.

Ну а самой радикальной машиной SpeedKore пока остается Hellacious. После проектирования и разработки девяти шасси и кузовов среднемоторного Dodge Charger для девятой части «Форсажа» президент и владелец ателье Джим Камарчич решил построить дорожную версию киномобиля с компрессорным двигателем V8 Hellcat и трансмиссией от Lamborghini Gallardo. Внешне машина хоть и напоминает Dodge Charger 1968 года, но, как и в случае с другими рестомодами ателье, базируется на кастомном шасси.

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