"Атом" ведет переговоры с BelkaCar и "Ситидрайв" по внедрению своих авто в каршеринг

"В России четыре ключевых игрока каршеринга. Со всеми четырьмя у нас ведется очень активная работа. Из них можно озвучить, что с такими компаниями как BelkaCar, "Ситидрайв" уже очень хорошо продвинулись и работаем над интеграцией их программных решений с нашим продуктом, для того, чтобы уже в 2025 году запустить максимально удобные сервисы каршеринга на базе нашего автомобиля", - сказал он.