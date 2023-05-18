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"Атом" ведет переговоры с BelkaCar и "Ситидрайв" по внедрению своих авто в каршеринг

"Атом" (принадлежит АО "Кама") активно ведет переговоры с компаниями BelkaCar и "Ситидрайв" по интеграции с 2025 года своего российского электромобиля в сервисы каршеринга. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании Игорь Поваразднюк в кулуарах XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

"Атом" ведет переговоры с BelkaCar и "Ситидрайв" по внедрению своих авто в каршеринг
© "Атом"

"В России четыре ключевых игрока каршеринга. Со всеми четырьмя у нас ведется очень активная работа. Из них можно озвучить, что с такими компаниями как BelkaCar, "Ситидрайв" уже очень хорошо продвинулись и работаем над интеграцией их программных решений с нашим продуктом, для того, чтобы уже в 2025 году запустить максимально удобные сервисы каршеринга на базе нашего автомобиля", - сказал он.

Ранее компания сообщала, что ведет переговоры по интеграции своих электромобилей в сервисы такси и каршеринга. Таким образом, отечественные электромобили "Атом" смогут бесшовно попасть в популярные сервисы мобильности.

В 2021 году стало известно о проекте создания электрического автомобиля. В ноябре 2022 года сообщалось, что проект получил название "Атом". Сейчас штаб-квартира производителя находится в Набережных Челнах, офисы расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти, также есть офис в Китае.

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