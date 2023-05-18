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Производство электрокара «Атом» хотят наладить в Татарстане

Российский электрокар «Атом» хотят выпускать в Татарстане. Об этом сообщает «Бизнес Online», ссылаясь на одного из представителей «Камы» — компании гендиректора КамАЗа Сергея Когогина и миллиардера Рубена Варданяна, которая занимается проектом. Ее головной офис тоже находится в Татарстане — в Набережных Челнах. Республика была выбрана так как у нее есть «компетенции и люди», однако окончательное решение о площадке пока не принято, уточник собеседник газеты.

Производство электрокара «Атом» хотят наладить в Татарстане
© © Атом

В прошлом году сообщалось, что электромобили «Кама» могут начать выпускать на экс-заводе Ford в Набережных Челнах. Однако, как выяснила газета, площадка пока не выбрана.

Также представитель компании упомянул стоимость «Атома». По его словам, она будет лежать «в границах рынка». При этом «Кама» рассчитывает на государственные субсидии, которые компенсируют покупателю часть стоимости электромобиля, а также ищет новых инвесторов.

Прототип отечественного электрокара «Атом» представили в Москве неделю назад. «Товарному» электромобилю обещаны автопилот, проекционный дисплей, дополненная реальность, управление с телефона. Также со времен концепта под прежним названием «Кама» сохранится экран в руле.

Инженерам еще предстоит разработать основные компоненты — от платформы до батареи, которая должна обеспечить до 500 километров хода. В этом им помогают китайские технологические партнеры. Серийную сборку планируют начать в конце 2024 года, а продажи стартуют в 2025-м.

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