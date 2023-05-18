Ford отзывает 422 тысячи кроссоверов

Американский автопроизводитель Ford Motor Co вынужден отозвать примерно 422 тысячи кроссоверов в Соединенных Штатах. Как пишет издание SPEEDME.RU, это связано со сбоем видеовыхода.

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Отмечается, что этот дефект препятствует отображению картинки с камеры заднего вида. Отзывная кампания затронет внедорожники Ford Explorer, Lincoln Aviator 2020–2023 годов, а также Lincoln Corsair 2020–2022 годов, имеющие камеры кругового обзора.