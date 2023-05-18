Ford отзывает 422 тысячи кроссоверов

Ford отзывает 422 тыс. кроссоверов из-за отказа камеры заднего вида
Американский автопроизводитель Ford Motor Co вынужден отозвать примерно 422 тысячи кроссоверов в Соединенных Штатах. Как пишет издание SPEEDME.RU, это связано со сбоем видеовыхода.
Отмечается, что этот дефект препятствует отображению картинки с камеры заднего вида. Отзывная кампания затронет внедорожники Ford Explorer, Lincoln Aviator 2020–2023 годов, а также Lincoln Corsair 2020–2022 годов, имеющие камеры кругового обзора.
Отзыв решено произвести из-за существенного увеличения риска аварии. Кстати в Ford уже поступило 17 сообщений о незначительных ДТП, которые связаны с названной проблемой.