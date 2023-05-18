$80.04-0.7386.50-1.08

Ford отзывает 422 тыс. кроссоверов из-за отказа камеры заднего вида

Американский автопроизводитель Ford Motor Co вынужден отозвать примерно 422 тысячи кроссоверов в Соединенных Штатах. Как пишет издание SPEEDME.RU, это связано со сбоем видеовыхода.

Ford отзывает 422 тысячи кроссоверов
© Моя Москва.онлайн

Отмечается, что этот дефект препятствует отображению картинки с камеры заднего вида. Отзывная кампания затронет внедорожники Ford Explorer, Lincoln Aviator 2020–2023 годов, а также Lincoln Corsair 2020–2022 годов, имеющие камеры кругового обзора.

Отзыв решено произвести из-за существенного увеличения риска аварии. Кстати в Ford уже поступило 17 сообщений о незначительных ДТП, которые связаны с названной проблемой.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий