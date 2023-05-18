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Toyota выпустит бюджетный пикап для рынков развивающихся стран

Об этом сообщил старший вице-президент Toyota South Africa Motors (TSAM) по продажам и маркетингу Леона Терона. Он считает, что новый дешевый грузовичок японской марки сможет «штурмом захватить» автомобильный рынок ЮАР, предложив покупателям вместимость на уровне Toyota Hilux, но по более доступной цене.

Toyota выпустит бюджетный пикап для рынков развивающихся стран
© Motor.ru / Toyota IMV 0 Concept

Первым и основным рынком для будущего грузовичка Toyota станет Африка. Потому компания с большой долей вероятности наладит производство именно там — на заводе Prospecton в прибрежном городе Дурбен на востоке ЮАР. По словам Терона, автомобиль может увидеть свет в 2025 либо 2026 году.

В декабре минувшего года Toyota показала концепт утилитарного пикапа IMV 0, ориентированного на частных предпринимателей. По задумке инженеров, его можно конструировать как модульную мебель, выбирая нужные комплектующие из перечня. Связана ли африканская новинка с недавним шоу-каром, пока неясно.

Накануне Toyota анонсировала легкую беспилотную машину для работы в шахтах и на рудниках. С оборудованием помогут соотечественники из Komatsu Limited, которые поделятся своим опробованным автопилотом Autonomous Haulage System (AHS). Саму машину предоставит Toyota, и, судя по единственному фото прототипа, это будет модифицированный Hilux.

К слову о Hilux: вместе с IMV 0 в конце 2022 года дебютировала электрическая версия пикапа Hilux Revo BEV. Правда, это тоже был всего лишь шоу-кар, к тому же Toyota не раскрыла никаких подробностей о силовой установке. В ходе премьеры экс-президент Акио Тойода в очередной раз отметил, что зацикленность на одних лишь электрокарах он не одобряет и предложил развивать альтернативные «чистые» технологии.

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