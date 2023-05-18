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"Quto.ru": "Группа ГАЗ" создала грузовик, который поможет обойти уплату денег в систему "Платон"

Горьковский автозавод выпустил тяжелую версию грузовика «Валдай» полой массой 11 990 кг. Об этом сообщает quto.ru. Эта машина может ездить по федеральным магистралям без оплаты пройденного километража через систему «Платон».

"ГАЗ" создал грузовик, который сможет ездить без оплаты в системе "Платон"
© Газета.Ru

Отмечается, что автомобиль «Валдай 12» получил 4,5-литровый 150-сильный турбодизель ЯМЗ-534 и механическую коробку передач. Горьковский автозавод также готов наладить выпуск таких машин с шестиступенчатым «автоматом», если будет спрос.

По данным портала, в качестве опции перевозчикам будет предложена удлиненная кабина, оборудованная закабинным спальным отсеком.

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