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Land Rover Defender превратили в броневик с мотором V8

В Канаде построили бронированный внедорожник Land Rover Defender с двигателем V8. Автомобиль от Inkas имеет круговую защиту днища, баллистическое остекление и перегородку в задней части. Уровень защиты соответствует стандарту BR6. Это означает, что машина выдержит обстрел пулями 7,62 или одновременный подрыв двух ручных гранат DM51. Внедорожник оснастили 525-сильным восьмицилиндровым двигателем с компрессором.

Land Rover Defender превратили в броневик с мотором V8
© Motor.ru

Канадская фирма Inkas добавила в свое портфолио бронированный Land Rover Defender c компрессорной «восьмеркой» мощностью 525 лошадиных сил. Внедорожник получил круговую защиту кузова, баллистические стекла армейского образца, противоосколочные накладки в дверях, а также бронированную перегородку между багажником и салоном.

«Дефендер» способен противостоять выстрелам из автоматического оружия пулями калибра 7,62×63 миллиметра (.30-06 Springfield), а также одновременному подрыву двух ручных гранат DM51. Пластинами прикрыт даже топливный бак, а в шинах есть усилители из поликарбоната. За доплату можно забронировать моторный отсек вместе с выпускным трактом, плюс получить много интересных опций.

Среди них — система пожаротушения, камеры контроля периметра, ночное видение, сирена и стробоскопы. К тому же Inkas предает силовые бамперы, доводчики дверей и систему фильтрации воздуха. Машины строят под заказ, поэтому цена, даже начальная, не указывается.

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