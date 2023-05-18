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Научный центр МВД: В 2022 году на учете в ГИБДД было более 60 млн автомобилей

Количество транспортных средств, зарегистрированных в ГИБДД, к концу 2022 года достигло 60,45 млн единиц. Об этом пишет портал Autonews со ссылкой на доклад НЦБДД МВД.

Стало известно количество зарегистрированных в ГИБДД автомобилей
© РИА Новости

В Научном центре пояснили, что за последние шесть лет число машин, поставленных на учет, увеличилось почти на 4 млн единиц. В это число не вошли прицепы и полуприцепы.

ГИБДД может ввести новый штраф для водителей

В отчете уточняется, что в 2022 году темпы роста замедлились. Это было обусловлено международной повесткой, остановкой большого количества производственных площадок, сложностями с поставками запчастей.

В общей сложности, зарегистрировано 50,6 млн легковых машин, 6,7 млн грузовиков, 2,3 млн единиц мототранспорта, 0,83 млн автобусов.

По данным центра, значительную часть российской автопарка составляют транспортные средства устаревших моделей. В частности, эксплуатируются в течении длительного периода времени это 42,7% (21,6 млн) легковых автомобилей и 55,4% (3,7 млн) грузовиков.

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