$80.04-0.7386.50-1.08

Американо-китайская марка выпустит гибридный кроссовер размером с Nissan X-Trail

Концерны General Motors и SAIC выпустят новый кроссовер под маркой Wuling. На китайском рынке новинка, сопоставимая по размерам с Nissan X-Trail, получит названием Xingyun. В США модель будут продавать под именем Nebula. Производители опубликовали изображения и раскрыли некоторые технические подробности модели. Кроме того, характеристики машины внесли в базу китайского Министерства промышленности.

Американо-китайская марка выпустит гибридный кроссовер размером с Nissan X-Trail
© Motor.ru

Внешне новый кроссовер отличается раздвоенной головной оптикой, большим количеством хрома вокруг блоков фар и на радиаторной решетке. Кроме того, автомобиль получит сплошные задние фонари и двойные патрубки выхлопной системы.

Motor.ru

Длина пятиместного Nebula составят 4610 миллиметра, а размер колесной базы -- 2700 миллиметров. Таким образом, размеры кроссовера сопоставимы с Honda CR-V и Nissan X-Trail. Фотографий интерьера создатели не раскрыли, однако ожидается, что паркетник оборудуют единым дисплеем мультимедийной системы и цифровой приборной панели.

Американо-китайская новинка будет доступна с гибридной силовой установкой, включающей в себя двухлитровый «атмосферник» мощностью 136 лошадиных сил и электромотор. Премьера автомобиля состоится в ближайшее время.

В середине апреля российские дилеры привезли самые маленькие в мире электрические кабриолеты Wuling Mini EV. Китайские батарейные машины оценили в 1,6 миллиона рублей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий