Американо-китайская марка выпустит гибридный кроссовер размером с Nissan X-Trail

Концерны General Motors и SAIC выпустят новый кроссовер под маркой Wuling. На китайском рынке новинка, сопоставимая по размерам с Nissan X-Trail, получит названием Xingyun. В США модель будут продавать под именем Nebula. Производители опубликовали изображения и раскрыли некоторые технические подробности модели. Кроме того, характеристики машины внесли в базу китайского Министерства промышленности.

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Внешне новый кроссовер отличается раздвоенной головной оптикой, большим количеством хрома вокруг блоков фар и на радиаторной решетке. Кроме того, автомобиль получит сплошные задние фонари и двойные патрубки выхлопной системы.

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Длина пятиместного Nebula составят 4610 миллиметра, а размер колесной базы -- 2700 миллиметров. Таким образом, размеры кроссовера сопоставимы с Honda CR-V и Nissan X-Trail. Фотографий интерьера создатели не раскрыли, однако ожидается, что паркетник оборудуют единым дисплеем мультимедийной системы и цифровой приборной панели.

Американо-китайская новинка будет доступна с гибридной силовой установкой, включающей в себя двухлитровый «атмосферник» мощностью 136 лошадиных сил и электромотор. Премьера автомобиля состоится в ближайшее время.