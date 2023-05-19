$80.04-0.7386.50-1.08
1 час назад

В России не будут вводить штрафы для агрегаторов такси в этом году

Газета.Ruиещё 2

Совет Госдумы решил отложить рассмотрение законопроекта, который вводит штрафы за сотрудничество служб заказа такси с водителями без разрешения на перевозку пассажиров, пишет «Парламентская газета». Такое решение связано с тем, что пока не все регионы создали специальные реестры для хранения информации о водителях и автомобилях. Документ отправлен авторам на доработку.

Проект закона о штрафах для агрегаторов такси решили отложить
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Проект закона предполагал, что к 1 сентября в каждом регионе должны быть созданы три информационные системы — реестр перевозчиков, реестр такси и реестр служб заказа. При этом за сотрудничество с нелегальными водителями агрегаторам должны были грозить штрафы до полумиллиона рублей.

«Государственная информационная система легковых такси находится в стадии разработки, а региональные реестры такси не созданы в связи с отсутствием финансирования», — рассказал руководитель секции «Цифровая трансформация транспорта» Совета по цифровой экономике при Совфеде Артем Шейкин.

По его мнению, регионам необходимо выделить целевое финансирование или предложить формат государственно-частного партнерства, чтобы помочь в создании реестров.

«Кроме того, необходимо подключить к работе специалистов, которые могут предложить варианты удешевления разработки и внедрения этих систем, а затем будут обеспечивать их стабильное и бесперебойное функционирование», — добавил сенатор.

Ранее сообщалось, что «Общероссийское объединение пассажиров» попросило власти перенести на год — до 1 сентября будущего года — вступление части поправок в так называемый «закон о такси».

Автоновости,Совет Федерации,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий