Проект закона о штрафах для агрегаторов такси решили отложить

Совет Госдумы решил отложить рассмотрение законопроекта, который вводит штрафы за сотрудничество служб заказа такси с водителями без разрешения на перевозку пассажиров, пишет «Парламентская газета». Такое решение связано с тем, что пока не все регионы создали специальные реестры для хранения информации о водителях и автомобилях. Документ отправлен авторам на доработку.

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Проект закона предполагал, что к 1 сентября в каждом регионе должны быть созданы три информационные системы — реестр перевозчиков, реестр такси и реестр служб заказа. При этом за сотрудничество с нелегальными водителями агрегаторам должны были грозить штрафы до полумиллиона рублей.

«Государственная информационная система легковых такси находится в стадии разработки, а региональные реестры такси не созданы в связи с отсутствием финансирования», — рассказал руководитель секции «Цифровая трансформация транспорта» Совета по цифровой экономике при Совфеде Артем Шейкин.

По его мнению, регионам необходимо выделить целевое финансирование или предложить формат государственно-частного партнерства, чтобы помочь в создании реестров.

«Кроме того, необходимо подключить к работе специалистов, которые могут предложить варианты удешевления разработки и внедрения этих систем, а затем будут обеспечивать их стабильное и бесперебойное функционирование», — добавил сенатор.