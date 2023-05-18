Водителям напомнили о наказании за неуплату штрафов
Водители, уклоняющиеся от уплаты задолженностей по административным нарушениям, могут получить дополнительные штрафы. Об этом пишет Autonews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Вологодской области.
В пресс-службе пояснили, что согласно ст. 20.25 КоАП РФ неуплата штрафа в положенный срок влечет наложение дополнительного денежного взыскания.
Дополнительный штраф накладывается в двукратном размере суммы ранее выписанного штрафа, он составляет не менее 1 тыс. рублей.
Кроме того, нарушителя могут приговорить к административному аресту на срок до 15 суток, либо к обязательным работам на срок до 50 часов.
В ведомстве уточнили, что 17 мая в области прошли рейды ГИБДД. Инспекторы составили свыше 300 протоколов за неуплату штрафов в установленные сроки.