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Водителям напомнили о наказании за неуплату штрафов

Водители, уклоняющиеся от уплаты задолженностей по административным нарушениям, могут получить дополнительные штрафы. Об этом пишет Autonews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Вологодской области.

Водителям напомнили о наказании за неуплату штрафов
© РИА Новости

В пресс-службе пояснили, что согласно ст. 20.25 КоАП РФ неуплата штрафа в положенный срок влечет наложение дополнительного денежного взыскания.

Оплачивать штрафы ГИБДД теперь можно в соцсети "ВКонтакте"

Дополнительный штраф накладывается в двукратном размере суммы ранее выписанного штрафа, он составляет не менее 1 тыс. рублей.

Кроме того, нарушителя могут приговорить к административному аресту на срок до 15 суток, либо к обязательным работам на срок до 50 часов.

В ведомстве уточнили, что 17 мая в области прошли рейды ГИБДД. Инспекторы составили свыше 300 протоколов за неуплату штрафов в установленные сроки.

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