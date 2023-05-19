Пикап Ram 1500 Rebel Havoc Edition будет выпущен лимитированным тиражом

Семейство полноразмерных грузовиков американской марки расширилось за счёт новой версии в цвете Baja Yellow.

© Колеса.ру / Ram

Американская марка Ram принадлежит молодому автогиганту Stellantis, который появился в начале 2021 года в результате объединения группы PSA и концерна FCA. Бестселлером этого бренда в течение последних лет остаётся Ram Pickup. В конце прошлого года производитель представил дорогую версию грузовика – 1500 TRX Havoc Edition, а теперь компания показала вариант подешевле – 1500 Rebel Havoc Edition.

Колеса.ру / Ram 1500 Rebel Havoc Edition

Такой вариант грузовика будет выпущен лимитированным тиражом. У Ram 1500 Rebel Havoc Edition есть отличия от «обычной» версии как во внешности, так и в интерьере. Кстати, яркий желтый цвет кузова с чёрными акцентами – Baja Yellow – роднит этот пикап с аналогичным «топовым» исполнением с прибавкой TRX.

Колеса.ру / Ram 1500 Rebel Havoc Edition

Полноразмерный пикап 1500 Rebel Havoc Edition можно отличить по изображениям с наименованием версии, нанесённым на рельефный капот и задние части боковин. Однако, в отличие от «TRX-варианта», у него нет дополнительного чёрного пластикового оформления головной оптики.

Стоит отметить, что у новой спецверсии есть массивные передний и задний бамперы из некрашеного пластика, чёрные корпуса боковых зеркал и такого же цвета 18-дюймовые колёсные диски оригинального дизайна, обутые во внедорожные шины.

Колеса.ру / Ram 1500 Rebel Havoc Edition

В салоне Ram 1500 Rebel Havoc Edition в центре передней панели располагается 12,0-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы с функцией Uconnect 5. Кроме того, в списке оснащения спецверсии числятся также передние сиденья с подогревом и электрорегулировками и подогрев рулевого колеса. Ещё в «пакет» входит функция Selec-Speed Control, выступающая в роли круиз-контроля на низкой скорости при движении по бездорожью.

Колеса.ру / Ram 1500 Rebel Havoc Edition

У спецверсии Ram 1500 Rebel Havoc Edition стандартная техника. Так, под капотом находится «атмосферник» HEMI V8 объёмом 5,7 литра мощностью 395 л.с. Его максимальный крутящий момент составляет 556 Нм. Для сравнения, представленная в конце прошлого года версия – 1500 TRX Havoc Edition – оснащается 711-сильным турбомотором HEMI V8 объёмом 6,2 литра (884 Нм).