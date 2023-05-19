ArsTechnica: автопилот Tesla не пропустил пешехода на дороге
Пользователи социальных сетей уличили автопилот электрокаров Tesla в нарушении правил дорожного движения (ПДД). Об инциденте рассказало издание ArsTechnica.
Журналисты сослались на публикацию пользователя Twitter под ником WholeMarsBlog. Он рассказал, что беспилотная система вождения его автомобиля Tesla игнорирует пешеходов.
Сам пользователь выложил видео, где видно, как находящийся в режиме автопилотирования электрокар не пропускает человека, ступившего на пешеходный переход.
Один из пользователей прокомментировал видео: «Он обнаружил пешехода, но вместо того, чтобы ударить по тормозам, просто проехал мимо».
Инцидент был снят в Сан-Франциско. Видео уже набрало 6,8 миллиона просмотров.
Издание пишет, что большинство систем помощи водителю не работают в городской черте. Так, Super Cruise от General Motors и BlueCruise от Ford можно активировать лишь на определенных автомагистралях с разделенными полосами движения с ограниченным доступом.
Ранее калифорнийский врач-радиолог Дхармеш Патель съехал с обрыва на автомобиле Tesla вместе с семьей, ему предъявили обвинение в покушении на убийство. Инцидент произошел на шоссе у мыса Devil's Slide к югу от Сан-Франциско. Прибывшие на место спасатели заметили белую Tesla примерно в 75 метрах от скалы. В салоне автомобиля вместе с 41-летним врачом находилась его супруга и двое детей — 4-летний мальчик и 7-летняя девочка. Все пассажиры Tesla выжили, мальчик остался невредим, девочка получила серьезные травмы, но вскоре ее выписали из больницы.