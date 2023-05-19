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ArsTechnica: автопилот Tesla не пропустил пешехода на дороге

Пользователи социальных сетей уличили автопилот электрокаров Tesla в нарушении правил дорожного движения (ПДД). Об инциденте рассказало издание ArsTechnica.

Автопилот Tesla не пропустил пешехода на дороге
© Tesla

Журналисты сослались на публикацию пользователя Twitter под ником WholeMarsBlog. Он рассказал, что беспилотная система вождения его автомобиля Tesla игнорирует пешеходов.

Сам пользователь выложил видео, где видно, как находящийся в режиме автопилотирования электрокар не пропускает человека, ступившего на пешеходный переход.

Один из пользователей прокомментировал видео: «Он обнаружил пешехода, но вместо того, чтобы ударить по тормозам, просто проехал мимо».

Инцидент был снят в Сан-Франциско. Видео уже набрало 6,8 миллиона просмотров.

Издание пишет, что большинство систем помощи водителю не работают в городской черте. Так, Super Cruise от General Motors и BlueCruise от Ford можно активировать лишь на определенных автомагистралях с разделенными полосами движения с ограниченным доступом.

Ранее калифорнийский врач-радиолог Дхармеш Патель съехал с обрыва на автомобиле Tesla вместе с семьей, ему предъявили обвинение в покушении на убийство. Инцидент произошел на шоссе у мыса Devil's Slide к югу от Сан-Франциско. Прибывшие на место спасатели заметили белую Tesla примерно в 75 метрах от скалы. В салоне автомобиля вместе с 41-летним врачом находилась его супруга и двое детей — 4-летний мальчик и 7-летняя девочка. Все пассажиры Tesla выжили, мальчик остался невредим, девочка получила серьезные травмы, но вскоре ее выписали из больницы.

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