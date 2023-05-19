Автопилот Tesla не пропустил пешехода на дороге

Пользователи социальных сетей уличили автопилот электрокаров Tesla в нарушении правил дорожного движения (ПДД). Об инциденте рассказало издание ArsTechnica.

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Журналисты сослались на публикацию пользователя Twitter под ником WholeMarsBlog. Он рассказал, что беспилотная система вождения его автомобиля Tesla игнорирует пешеходов.

Сам пользователь выложил видео, где видно, как находящийся в режиме автопилотирования электрокар не пропускает человека, ступившего на пешеходный переход.

Один из пользователей прокомментировал видео: «Он обнаружил пешехода, но вместо того, чтобы ударить по тормозам, просто проехал мимо».

Инцидент был снят в Сан-Франциско. Видео уже набрало 6,8 миллиона просмотров.

Издание пишет, что большинство систем помощи водителю не работают в городской черте. Так, Super Cruise от General Motors и BlueCruise от Ford можно активировать лишь на определенных автомагистралях с разделенными полосами движения с ограниченным доступом.