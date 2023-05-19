Обновленный Geely Coolray вышел на рынок. Цены остались без изменений

Компания Geely объявила о начале продаж обновлённой версии одной из самых продаваемых своих моделей - кроссовера Coolray. Кроме пересмотренной внешности модель прошла через ревизию моторной гаммы.

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Geely Coolray нового модельного года отличается от дореформенного варианта лишь незначительно: кроссовер получил другую решётку радиатора с вертикальными планками, небольшой декор снизу дверей, красные суппорты тормозов, новый комплект дисков. В салоне изменений ещё меньше и все они свелись к другому варианту обивки.

Летом прошлого года дебютировал новый Binyue Cool, формально - Coolray второго поколения. Ему отрядили новый 181-сильный четырёхцилиндровый турбомотор объёмом 1,5 литра. Теперь он доступен и для "старого" Geely Coolray, который отныне в Китае лишён прежней турботройки JLH-3G15TD. Коробка передач осталась прежней - 7-скоростной "робот" с двумя сцеплениями.

Самая доступная версия обновлённого Geely Coolray с 1,4 турбо мощностью 141 л.с. и с 6-скоростной "ручкой" оценена в 75 800 юаней (872 000 рублей). Топовый вариант обойдётся в 95 800 юаней (1,1 млн рублей). Таким образом, стоимость автомобиля осталась на прежнем уровне.