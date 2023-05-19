Анонсирован выход гибридного кроссовера Skywell на рынок РФ

Гибридный кроссовер Skywell HT-I, локальная премьера которого состоялась в четверг, 18 мая, выйдет на рынок в июне. Как сообщает журнал Auto.ru, официальные цены на него пока не объявлены, однако автомобиль будет дешевле электрической модели бренда, которая продается в России по цене от 4,5 до 5,05 млн рублей.

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В Skywell HT-I установлен электромотор мощностью 177 л.с. и бензиновый двигатель с отдачей 103 л.с. Максимальная скорость кроссовера — 170 км/ч, а первую «сотню» он набирает за 7,9 или 8,2 секунды в зависимости от комплектации.

В комплектациях Comfort и Premium будет установлена батарея емкостью 21,7 кВт*ч. По циклу WLTP на ней можно проехать до 81 км. В лучшей версии Luxury аккумулятор объемнее в полтора раза — 32,8 кВт·ч. Этой емкости хватает, чтобы проехать 145 км.