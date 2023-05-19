Названа стоимость адаптации машин, ввозимых по параллельному импорту

По мнению экспертов, автомобили, которые поступают на российский рынок через параллельный импорт, не всегда подходят для эксплуатации в условиях России. На доработку таких машин может потребоваться до 1 млн рублей. Об этом пишут «Известия».

Такие авто изготовлены с учетом климатических и дорожных условий страны экспорта, что может привести к необходимости дополнительных затрат для их адаптации к российским параметрам. Например, автомобили из теплых стран могут не иметь антикоррозийной обработки и изготовлены из более легкого металла, а также не имеют теплых опций.

Автомобили из США могут потребовать замены фар, так как они не соответствуют российским нормативам, что может стоить до 600 тысяч рублей за одну фару. Кроме того, многие автомобили из ОАЭ, США и Европы имеют слишком маленький дорожный просвет, что может привести к проблемам на российском рельефе.

Также может потребоваться доработка подвески, что обойдется в 300–350 тыс. рублей, а также установка защиты картера – это будет стоить от 50 до 100 тыс. рублей.