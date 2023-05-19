$80.04-0.7386.50-1.08

Адаптация машин, ввозимых по параллельному импорту может обойтись в 1 млн рублей

По мнению экспертов, автомобили, которые поступают на российский рынок через параллельный импорт, не всегда подходят для эксплуатации в условиях России. На доработку таких машин может потребоваться до 1 млн рублей. Об этом пишут «Известия».

Названа стоимость адаптации машин, ввозимых по параллельному импорту
© globallookpress.com

Такие авто изготовлены с учетом климатических и дорожных условий страны экспорта, что может привести к необходимости дополнительных затрат для их адаптации к российским параметрам. Например, автомобили из теплых стран могут не иметь антикоррозийной обработки и изготовлены из более легкого металла, а также не имеют теплых опций.

Автомобили из США могут потребовать замены фар, так как они не соответствуют российским нормативам, что может стоить до 600 тысяч рублей за одну фару. Кроме того, многие автомобили из ОАЭ, США и Европы имеют слишком маленький дорожный просвет, что может привести к проблемам на российском рельефе.

Также может потребоваться доработка подвески, что обойдется в 300–350 тыс. рублей, а также установка защиты картера – это будет стоить от 50 до 100 тыс. рублей.

Специалисты также отмечают проблемы с обслуживанием автомобилей, которые не представлены на российском рынке, включая другие разъемы, жидкости и программное обеспечение. Поэтому эксперты рекомендуют не торопиться и не приобретать автомобили через серый импорт.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий