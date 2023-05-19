Хуснуллин объяснил запрет на проезд грузовиков по Крымскому мосту

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что запрет на проезд грузовиков по Крымскому мосту пока сохранится. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам вице-премьера, такое решение было принято из соображений безопасности. Запрет продолжить действовать в том числе для пустых грузовиков.

«Потому что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост. <…> Мы не считаем нужным пока в этой ситуации рисковать», - подчеркнул Хуснуллин.

Он добавил, что у России появился новый сухопутный коридор в Крым через присоединившиеся регионы, также не прекращает работу паромная переправа.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвалась фура. Из-за взрыва частично обрушились два автомобильных пролета моста, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. ФСБ назвала организатором теракта военную разведку Украины.